Более трети россиян на удаленке вернутся в офис при повышении зарплаты

Почти 40% россиян, работающих удаленно, готовы вернуться в офис при повышении зарплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Толк» совместно с «Работой.ру».

«Для большинства главный стимул — увеличение зарплаты (37%). Еще треть откажется от удаленной работы, если получит оффер в компанию мечты. Каждый четвертый готов посещать офис вместе с коллегами (23%)», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек, из которых 13% работают удаленно.

Опрошенных также мотивируют условия работы: спортзал, библиотека и бесплатная еда (17%). Еще 16% из них рассказали, что вернутся в офис, если переедут или смогут брать с собой на работу питомцев.

В начале июня россияне назвали лучшие места для удаленной работы. Летом большинство предпочло бы работать удаленно, а не в офисе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт поделилась советами, как создать атмосферу, чтобы сотрудники не хотели уходить.