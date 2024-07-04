Студенчество в общежитии связали с высокими зарплатами

Россияне с доходом от 100 тыс. рублей чаще рассказывают о студенческих годах в общежитии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агрегатора SuperJob.

Сообщается, что большинство (71%) опрошенных россиян позитивно оценивают опыт проживания в общежитии в студенческие годы. При этом 31% опрошенных заявил, что им однозначно нравилось в общежитии, а еще 40%, что скорее нравилось. В опросе участвовали 1600 респондентов.

В общежитии студенческие годы провел каждый третий россиянин с высшим образованием. При этом мужчины там проживают чаще, чем женщины. Отмечается, что до начала 2000-х общежития были менее популярными, чем позже.

До этого сообщалось, что больше половины студентов московских вузов хотят заниматься наукой после получения диплома.

В рамках опроса только 1% опрошенных назвал научную деятельность непрестижным занятием и только 18,8% считают, что занятие наукой не приносит достойного дохода и не создает карьерных перспектив.

Ранее ученые обнаружили необычную причину провалов студентов на экзаменах.