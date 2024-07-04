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Студенчество в общежитии связали с высокими зарплатами

SuperJob: россияне с доходом от 100 тыс. руб. чаще проводили юность в общежитии

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BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Россияне с доходом от 100 тыс. рублей чаще рассказывают о студенческих годах в общежитии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агрегатора SuperJob.

Сообщается, что большинство (71%) опрошенных россиян позитивно оценивают опыт проживания в общежитии в студенческие годы. При этом 31% опрошенных заявил, что им однозначно нравилось в общежитии, а еще 40%, что скорее нравилось. В опросе участвовали 1600 респондентов.

В общежитии студенческие годы провел каждый третий россиянин с высшим образованием. При этом мужчины там проживают чаще, чем женщины. Отмечается, что до начала 2000-х общежития были менее популярными, чем позже.

До этого сообщалось, что больше половины студентов московских вузов хотят заниматься наукой после получения диплома.

В рамках опроса только 1% опрошенных назвал научную деятельность непрестижным занятием и только 18,8% считают, что занятие наукой не приносит достойного дохода и не создает карьерных перспектив.

Ранее ученые обнаружили необычную причину провалов студентов на экзаменах.

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