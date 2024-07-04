Приговор осужденному во Владивостоке американцу обжаловали

Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева заявила, что защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за кражу, подала жалобу на приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, апелляционная жалоба защиты Гордона Блэка поступила в приемную Первомайского районного суда Владивостока 4 июля. Адвокаты гражданина США просят отменить приговор от 19 июня, а также передать уголовное дело на новое разбирательство, добавила Оленева.

До этого Первомайский районный суд Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу о краже.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб.

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