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Названа причина лесных пожаров в Бурятии

Аномальная жара под 40°C стала причиной лесных пожаров в Бурятии

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Федеральная Авиалесоохрана

В Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии заявили, что аномальная жара почти под 40°C стала причиной возникновения лесных пожаров в Бурятии, в регионе действуют 19 возгораний на площади более 21,5 тысячи гектаров. Об этом сообщается на сайте агентства.

В публикации отмечается, что на утро 4 июля в Бурятии продолжаются работы по тушению 19 возгораний. За прошедшие сутки в республике обнаружили семь возгораний. Их причиной стала сухая гроза, в одном из районов пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Отмечается, что на тушении работают 409 человек, задействована 51 единица лесопожарной техники.

До этого глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории республики.

Также учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявлял, что жаркая погода в июле скажется на пожарной обстановке в России, а для некоторых населенных пунктов появится серьезная угроза.

Ранее ученые выяснили, как изменилось количество мощных природных пожаров в мире за 20 лет.

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