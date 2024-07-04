В контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсоне население уменьшилось в шесть раз. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что общественно-экономическая жизнь города перестает существовать, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована в украинскую армию или же скрывается от мобилизации. В настоящее время в Херсоне из прежнего 300-тысячного населения остались лишь 50 тысяч человек.

Сальдо отметил, что доходы жителей Херсона падают, а цены постоянно растут. Так, за второй квартал 2024 года они увеличились на 15-20%.

Кроме того, в городе продолжается произвол прибывших с Западной Украины сотрудников территориальных центров комплектования. Они проводят массовую кампанию по насильственной мобилизации, выписывая огромные штрафы и вымогая у людей взятки. Власти начали конфисковывать у гражданских лиц автомобили и передавать их украинским военным.

Сальдо подчеркнул, что большинство из оставшихся даже проукраински настроенных жителей Херсона пребывают в подавленном настроении.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские войска накапливают военные силы в Херсоне.

Ранее была названа причина вспышки холеры в Херсоне.