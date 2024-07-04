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В Австралии ищут ребенка, на которого, вероятно, напал крокодил

Полицейские Австралии разыскивают ребенка после предполагаемой атаки крокодила

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Shutterstock/FOTODOM

Австралийская полиция разыскивает 12-летнего ребенка, на которого, как сообщается, напал крокодил во время купания. Об этом пишет NT News.

Тревожное сообщение пришло 2 июля из Палумпе, отдаленного города Северной территории, расположенного примерно в семи часах езды от города Дарвина.

Полиция сообщила, что в последний раз ребенка видели плавающим в ручье и что, «по первоначальным данным, на ребенка напал крокодил». Начались поиски с участием сотрудников полиции и местных жителей. Как пишут местные СМИ, основное внимание уделяется извлечению тела.

Министр полиции Северной территории Брент Поттер рассказал прессе о ходе поисков.

«Они делают большую работу», — сказал он газете. «Эти офицеры также являются водолазами и при необходимости заходят в кишащие крокодилами воды».

«Это трагический случай для любого родителя или члена семьи — потерять маленького ребенка, особенно при таких обстоятельствах, как нападение крокодила», — заявил он журналистам.

По информации NT News, ребенок пропал около 17:30 по местному времени во вторник, вскоре после того, как он купался в Манго-Крик.

Сейчас сотрудники полиции прочесывают большую часть ручья с помощью лодки.

До этого пресса писала о случае, когда мужчина выжил после нападения крокодила во время купания в озере.

Ранее крокодил напал на дрессировщика в зоопарке и едва не откусил мужчине гениталии.

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