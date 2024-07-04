На Черноморском побережье сохраняется вероятность формирования смерчей

На побережье Черного моря существует возможность образования торнадо. Об этом сообщает ВНИИ ГОЧС на своем сайте.

Как говорится в сообщении ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (ВНИИ ГОЧС, федеральный центр науки и высоких технологий), в районе Махачкалы на берегах Среднего Каспия уровень воды остается ниже оптимального для судоходства, что может привести к возникновению инцидентов с судами различных типов.

С 4 по 7 июля аналогичные риски ожидаются в акваториях Берингова и Японского морей из-за прогнозируемой штормовой погоды с волнами высотой до 6,5 метра.

Максим Бедило, глава ВНИИ ГОЧС, рекомендовал заинтересованным органам РСЧС учитывать эту информацию при принятии решений о безопасном движении судов в условиях низких уровней воды и при сильном волнении моря.

До этого глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что на появление необычных природных явлений, в том числе, летних заморозков в Москве, наводнений, сильных гроз и смерчей по России в целом влияет климатический фактор.

Ранее грузинский священник не пустил девушку в храм во время торнадо из-за ее внешнего вида.