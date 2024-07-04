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Правительство одобрило запрет на иностранные счета для военнослужащих госохраны и их семей

Кабмин одобрил запрет на иностранные счета для сотрудников ФСО и членов их семей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российское правительство дало положительный отзыв на законопроект, запрещающий военнослужащим Федеральной службы охраны (ФСО) иметь счета в иностранных банках. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Поправки в федеральный закон «О государственной охране» внесли депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с руководителями комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Законопроект предусматривает, что военнослужащие и сотрудники ФСО и их супруги с несовершеннолетними детьми не смогут открывать и иметь счета и активы в иностранных банках, расположенных за пределами России, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Сотрудникам госохраны также будет запрещено поддерживать контакты с иностранными гражданами, зарубежными СМИ, иностранными, международными организациями и НКО, выполняющими функции иностранного агента. В случае признания иностранным агентом сотрудника ФСО ждет увольнение.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился увеличить штат центрального аппарата ФСО в 2024 году до 775 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в России проверят загранпаспорта у граждан с допуском к гостайне.

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