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Восточная церковь Индии разрешила многолетний спор о литургии

Мятежные священники Индии приняли новые правила литургии

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Francis Mascarenhas/Reuters

Мятежные священники католической Сиро-Малабарской церкви в Индии после одобрения мессы Ватиканским синодом согласились начать ее проведение с 3 июля. Об этом пишет «Красная весна».

Это поставило конец долгосрочному литургическому спору, который длился полвека. Отец Куриакосе Мундадан, секретарь пресвитерского совета архиепархии Эрнакулам-Ангамали, подтвердил это решение. Более 450 священников и около полумиллиона католиков в течение трех лет отказывались принимать обновленные правила литургии, утвержденные синодом церкви.

Новая месса, одобренная синодом, требует, чтобы служители стояли лицом к алтарю во время евхаристической молитвы. Однако некоторые католики продолжали придерживаться традиционной мессы, где служитель стоит лицом к прихожанам. Теперь каждый приход будет совершать одобренную синодом мессу по воскресеньям и в другие обязательные дни, сохраняя возможность проведения традиционной мессы в остальные дни.

Урегулирование спора стало результатом длительных дискуссий и напряженных переговоров. Прелаты согласились консультироваться с каноническими органами архиепархии для внесения изменений в условия урегулирования. Спор в церкви в южном индийском штате Керала длился более пятидесяти лет и обострился три года назад после настояния ватиканского синода на соблюдение одобренной мессы для обеспечения литургического единства.

Ранее синод РПЦ заявил о невозможности совместного служения с иерархами Болгарской церкви.

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