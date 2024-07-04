После угроз Кадырова кровной местью этнограф рассказала об этом обычае в настоящее время

Эксперт по кровной мести Макка Албогачиева заявила, что сейчас на Кавказе этот обычай заменяется другими компенсациями. Об этом пишет «Лента.ру».

Доктор исторических наук и заведующая отделом этнографии Кавказа в Музее антропологии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге Макка Албогачиева посвятила много лет изучению обычаев кавказских народов. Несколько ее научных работ посвящены анализу кровной мести в контексте Ингушетии. К началу 2011 года, согласно ее исследованиям, в республике было зарегистрировано 73 семей, находившихся в состоянии кровной вражды.

Ахмет Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, подчеркивает, что не существует четких инструкций о том, как и когда объявляется кровная месть и какие правила ей следует придерживаться. Он отмечает, что все основано на традициях, которые могут различаться в зависимости от этнической принадлежности или субэтнической группы. В современном мире, где многие традиции утрачиваются, люди могут создавать новые обычаи.

Ярлыкапов приводит пример из своей практики, связанный с трагическим ДТП, где семья виновника стремилась урегулировать конфликт и компенсировать ущерб. Однако другая сторона продолжала выдвигать новые требования, включая материальную компенсацию.

По словам Макки Албогачиевой, до исламизации народов Кавказа адат позволял использовать кровную месть для возмездия за потерю, выбирая целью «самого лучшего» представителя рода обидчика, даже если он не имел прямого отношения к конфликту. Эта практика была распространена в различных регионах Кавказа.

«Кровная цена» представляет собой денежную компенсацию, которую семья может получить в качестве возмещения ущерба. В Ингушетии, например, установлена сумма в один миллион рублей. Это решение было принято на конференции мусульман по предложению Абдурахмана Мартазанова, который тогда занимал должность кадия (главного шариатского судьи) республики.

Ссылаясь на Коран, кадий напомнил о необходимости выплаты компенсации, эквивалентной стоимости 100 верблюдов за человека. После проведения подсчетов муфтият определил сумму в один миллион рублей, которая была одобрена голосованием.

С 2010 года рекомендуемая сумма «за кровь» в Ингушетии остается неизменной, так как муфтият официально закрыт. Эксперты отмечают, что стороны могут договариваться о размере и форме компенсации в зависимости от обстоятельств.

В 2011 году глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном прекращении практики кровной мести в республике и роспуске специальных примирительных комиссий. Это привело к существенному снижению случаев мести на Кавказе.

До этого Кадыров на совещании с силовиками в связи с терактом в Дагестане заявил, что если подозреваемый связан с «шайтанами», нужно наказать весь его род.

Ранее Песков оценил призыв Кадырова к кровной мести.