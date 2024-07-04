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В Москве задержали попавшего под санкции США полковника

ФСБ задержала командира бригады ВС РФ Городилова по подозрению в мошенничестве

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что Городилова подозревают в особо крупном мошенничестве. Подробности дела не разглашаются. 4 июля следствие обратится в суд с просьбой о заключении офицера под стражу.

Издание подчеркивает, что Городилов находится под санкциями США и других стран.

До этого следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова.

Накануне адвокат Попова Дмитрий Аграновский заявил, что уголовное дело в отношении генерала могут прекратить, если он отправится в зону проведения специальной военной операции и отличится там. Статья, по которой проходит Попов, не является препятствием для отправки обвиняемого на фронт.

Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения.

Ранее генерал Попов заявил, что ничего, «кроме долгов и кредитов», у него нет.

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