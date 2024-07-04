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Пьяный подросток упал с моста в Петербурге

78.ru: в Петербурге пьяный подросток упал с моста

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге с моста упал нетрезвый несовершеннолетний. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 3 июня на Гренадерском мосту. На кадрах с места происшествия видно, как пьяный юноша подбегает к ограде и подпрыгивает, опираясь на нее руками. В результате молодой человек перевалился через перила и упал с моста. Свидетельницами произошедшего стали две девушки и мужчина.

Сообщается, что несовершеннолетнего доставили в детское медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как тяжелое. У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы легких, почек и гематому печени. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

До этого пьяный москвич на электросамокате упал в реку у Кремля. Из воды мужчину достали спасатели, после этого его передали бригаде скорой помощи.

Ранее люлька с рабочими рухнула в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде.

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