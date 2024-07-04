Россиянам рассказали, как питаться в жару без вреда для здоровья

С наступлением жаркой погоды наш организм старается адаптироваться к новым температурным условиям, в связи с чем у многих уменьшается или вовсе пропадает аппетит. Как правильно выстроить свой рацион летом и обязательно ли нужно есть горячие блюда, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Цимбалова, к.м.н., заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России.

По словам эксперта, нужно пить достаточно много простой чистой или минеральной воды.

«Взрослому человеку в среднем рекомендуется выпивать 1,5-2 литра в день, но все очень индивидуально. Не нужно себя заставлять и насильно ее вливать, в этом вопросе стоит ориентироваться на чувство жажды и пить тогда, когда хочется. Важно отметить, что минеральная вода в жаркое время будет даже полезнее обычной, поскольку при повышенном потоотделении мы теряем больше электролитов, а «минералка» позволяет восполнить эти потери», — объяснила врач.

Что касается рациона, то выбирайте легкие продукты, включите в рацион больше сезонных овощей и фруктов, в них максимальная концентрация разных витаминов.

«Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам, если нет непереносимости и лактазной недостаточности. Они отлично усваиваются, легко перевариваются и улучшают микрофлору кишечника. Мясо исключать не стоит, животный белок тоже очень важен. Только выбирайте нежирные сорта: курицу, индейку, кролика, а также белую рыбу», — подчеркнула гастроэнтеролог.

По словам Цимбаловой, нет продуктов, которые категорически нельзя есть в жару. Это всегда вопрос умеренности потребления и способа приготовления.

«Конечно, стоит свести к минимуму все жирное и жареное, но то же мясо и рыбу можно сварить, запечь, приготовить на пару или потушить», — добавила она.

Также лучше всегда приготовить еду дома, чем выбирать что-то уже готовое в магазине, что нередко содержит большое количество консервантов.

«Так вы сможете подобрать качественные натуральные продукты, проконтролировать количество добавленной соли и масла в блюде», — сказала врач.

При этом лучше, если один прием пищи в день все же будет содержать что-то горячее, но вовсе необязательно делать такими завтрак, обед и ужин.

«Можно сделать свой рацион разнообразным даже из холодных блюд. Привычный наваристый борщ замените, например, свекольником или легким щавелевым супом. Полезной будет и привычная окрошка, а также итальянский минестроне или испанский гаспачо», — резюмировала специалист.

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