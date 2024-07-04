Большинство зумеров просматривают товары на маркетплейсах просто для отдыха от новостей

На маркетплейсах большинство (72%) зумеров приобретают одежду, 51% — продукты питания, 49% — декоративную и уходовую косметику, 49% — обувь, 48% — средства личной гигиены, 41% — товары для хобби и творчества и 39% — электронику. Это показало исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 65% зумеров уверены, что совершают покупки на маркетплейсах чаще, чем их родители.

Большинство (95%) согласны, что покупка на маркетплейсах выгоднее, чем в онлайн и офлайн магазинах. 37% совершают покупки на маркетплейсах не реже раза в неделю, 51% — не реже раза в месяц. В основном это небольшие покупки: 35% тратят за раз до тысячи рублей, 53% — от одной до пяти тысяч. 40% уже обзавелись картами лояльности маркетплейсов, а 20% пока только планируют их оформить.

При выборе товара большинство (89%) обращают внимание на рейтинг продавца. Что касается скидок и акций — здесь мнения разделились: 46% часто берут что-то по скидке или акции, а 49% считают это приятным бонусом, но не обращают на это внимания.

Зумеры редко (54%) или никогда (37%) не сталкиваются с негативными ситуациями на маркетплейсах. Если же это происходит, то тому виной перенос сроков доставки (66%), некачественный товар (58%), снижение цены после оплаты товара (35%), получение другого (29%) или несоответствующего описанию товара (25%).

Зумеры замечают рекламу маркетплейсов в соцсетях (66%), в поиске (61%), на улице (45%), у блогеров (42%) и по ТВ (39%). 32% подписаны на аккаунты маркетплейсов в соцсетях, а 58% участвуют в анонсируемых там розыгрышах призов.

74% время от времени просматривают товары на маркетплейсах для развлечения и отдыха от новостей, без цели купить что-либо, а 78% делятся с друзьями ссылками на понравившиеся товары.

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