Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи и петербуржцы мечтают добираться до работы за полчаса

Жители Москвы и Петербурга в среднем добираются до работы около часа

close
100%
Shutterstock

Дорога на работу в Москве и Санкт-Петербурге на общественном транспорте занимает около часа, на автомобиле — более 40 минут. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Жители Москвы (69%), Санкт-Петербурга (56%) и Нижнего Новгорода (42%) чаще всего выбирают общественный транспорт для поездок на работу. Большинство жителей Красноярска, Тольятти, Тюмени и Челябинска (по 60%), Ростова-на-Дону и Хабаровска (по 59%), Иркутска и Казани (по 58%) предпочитают добираться до места службы на автомобиле.

Меньше всего времени на дорогу общественным транспортом тратит население Сочи (в среднем 35 минут), Тюмени (38 минут) и Челябинска (39 минут). Дорога до работы на авто быстрее всего также в Сочи (в среднем 26 минут), Тольятти, Тюмени и Ульяновске (по 30 минут), а также Хабаровске (31 минута).

Москвичи мечтают, чтобы дорога на работу занимала менее получаса (в среднем 28 минут), петербуржцы хотят добираться до работы в среднем за 26 минут, а жители Екатеринбурга, Краснодара, Перми — за 20 минут.

Жители Москвы чаще всего предпочитают общественный транспорт для поездок на работу (69% опрошенных). Лишь 22% респондентов добираются до рабочего места на автомобиле.

За последние четыре года доля москвичей, выбирающих общественный транспорт, выросла на 6 процентных пунктов, а число тех, кто предпочитает автомобиль, уменьшилось на 5 п.п. При этом время в пути на работу не сильно изменилось: 62 минуты на общественном транспорте и 45 минут на машине.

56% жителей Петербурга добираются до работы на общественном транспорте, а 32% — на автомобиле. За последние четыре года количество горожан, которые выбирают общественный транспорт, увеличилось на 5 п.п., а тех, кто ездит на работу на автомобиле, уменьшилось на 4 п.п. Однако это перераспределение не повлияло на время в пути: на общественном транспорте люди добираются до работы в среднем за час, а на машине — за 43 минуты.

Ранее выяснилось, что большинство россиян доверяют отзывам о потенциальном работодателе в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами