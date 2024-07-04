Москвичи и петербуржцы мечтают добираться до работы за полчаса

Дорога на работу в Москве и Санкт-Петербурге на общественном транспорте занимает около часа, на автомобиле — более 40 минут. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Жители Москвы (69%), Санкт-Петербурга (56%) и Нижнего Новгорода (42%) чаще всего выбирают общественный транспорт для поездок на работу. Большинство жителей Красноярска, Тольятти, Тюмени и Челябинска (по 60%), Ростова-на-Дону и Хабаровска (по 59%), Иркутска и Казани (по 58%) предпочитают добираться до места службы на автомобиле.

Меньше всего времени на дорогу общественным транспортом тратит население Сочи (в среднем 35 минут), Тюмени (38 минут) и Челябинска (39 минут). Дорога до работы на авто быстрее всего также в Сочи (в среднем 26 минут), Тольятти, Тюмени и Ульяновске (по 30 минут), а также Хабаровске (31 минута).

Москвичи мечтают, чтобы дорога на работу занимала менее получаса (в среднем 28 минут), петербуржцы хотят добираться до работы в среднем за 26 минут, а жители Екатеринбурга, Краснодара, Перми — за 20 минут.

Жители Москвы чаще всего предпочитают общественный транспорт для поездок на работу (69% опрошенных). Лишь 22% респондентов добираются до рабочего места на автомобиле.

За последние четыре года доля москвичей, выбирающих общественный транспорт, выросла на 6 процентных пунктов, а число тех, кто предпочитает автомобиль, уменьшилось на 5 п.п. При этом время в пути на работу не сильно изменилось: 62 минуты на общественном транспорте и 45 минут на машине.

56% жителей Петербурга добираются до работы на общественном транспорте, а 32% — на автомобиле. За последние четыре года количество горожан, которые выбирают общественный транспорт, увеличилось на 5 п.п., а тех, кто ездит на работу на автомобиле, уменьшилось на 4 п.п. Однако это перераспределение не повлияло на время в пути: на общественном транспорте люди добираются до работы в среднем за час, а на машине — за 43 минуты.

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