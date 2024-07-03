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Детский сад в Башкирии заплатит полмиллиона рублей за искалеченного ребенка

В Башкирии детский сад выплатит полмиллиона рублей за травму ребенка на прогулке

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Depositphotos

В Башкирии руководство детского сада выплатит компенсацию семье двухлетнего воспитанника, который получил травмы во время прогулки. Об этом сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.

Инцидент произошел в октябре 2023 года, группа детсадовцев находилась на прогулке на территории дошкольного учреждения. Во время игры двухлетний мальчик забрался на стенку для лазания, предназначенную для более старших детей. Ребенок упал с высоты и получил перелом бедра.

По факту травмирования малолетнего прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал детсад выплатить 500 тыс. рублей семье пострадавшего воспитанника.

До этого сообщалось, что в Кудымкаре прокуратура добилась через суд выплаты компенсации в пользу ребенка, получившего травму в детском саду. Шкаф с одеждой в раздевалке детсада не был прикреплен к стене и упал на пятилетнего мальчика. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело о халатности, пострадавший получил перелом ноги. Семья ребенка получила 300 тысяч рублей компенсации.

Ранее семья отсудила у петербургского детсада 300 тысяч рублей за полученный ребенком перелом.

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