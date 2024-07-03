В Эстонии предложили разрешить иностранцам проходить в стране военную подготовку

Министерство обороны Эстонии предложило внести изменения в законодательство, которые позволят иностранным добровольцам присоединиться к силам обороны страны и проходить военную подготовку. Об этом сообщил портал ERR, принадлежащий эстонскому гостелерадио.

Предполагаемые поправки, если их утвердит парламент, будут касаться в первую очередь иностранцев, находящихся на территории Эстонии для учебы или работы. Им будет предложено заключить договоры о добровольной службе, что позволит привлечь граждан других стран, уже обладающих определенными навыками в области обороны, включая возможность выступать в роли инструкторов.

Согласно действующему законодательству, иностранные добровольцы могут присоединиться к силам обороны Эстонии только в случае объявления в стране военного положения и мобилизации.

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил 28 мая, что на предстоящем июльском саммите НАТО в Вашингтоне Таллин поддержит увеличение минимального уровня расходов на оборону стран-членов альянса до 2,5% вместо нынешних 2%.

Он также выразил надежду, что партнеры разрешат Киеву наносить удары по территории России западным оружием.

Ранее Эстония не смогла отправить саперов на Украину.