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Участник СВО потерял в Петербурге барсетку с 1,5 млн рублей

«Фонтанка»: в Петербурге участник СВО потерял барсетку с 1,5 млн рублей

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Depositphotos

В Петербурге участник СВО выпивал в сауне и потерял барсетку с 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, участник спецоперации приехал в Петербург и отправился отдыхать в сауну в Красносельском районе. Там мужчина пил алкогольные напитки, а покинуть заведение ему помогали другие люди. По его словам, он вышел из помещения с барсеткой, внутри которой находилось 1,5 млн рублей наличными, телефоном и наушниками, однако потом этих вещей у бойца при себе не оказалось.

Участник СВО не помнит, как именно потерял свои вещи. Телефон позже удалось отыскать, а вот все остальное найти не удалось. Свой ущерб мужчина оценил в 1,5 млн рублей и обратился в полицию за помощью в поисках.

Военный отметил, что не хочет привлекать кого-либо к ответственности, а просто желает вернуть свои вещи. По его словам, деньги он обналичил для помощи родственнику.

Ранее экс-боец СВО прогулял с проститутками миллион рублей за два дня и снова собрался на фронт.

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