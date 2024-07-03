Детей мигрантов, избивших девочку на Урале, решили не наказывать

На Урале решили не наказывать детей мигрантов, которые избили девочку. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Сообщается, что следователь по особо важным делам принял решение не возбуждать уголовное дело в отношении несовершеннолетних братьев в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, с матери мальчиков также сняли часть обвинений. Теперь женщине вменяют хулиганство.

Инцидент произошел 29 декабря рядом с территорией школы №56 на Гвардейской улице в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, зачинщиками драки стали два пятиклассника, которые были в сопровождении матери. Они напали на девочку, которая шла из школы, и избили ее. При этом родительница агрессоров не стала их останавливать, а начала снимать происходящее на видео. Пострадавшая школьница попала в больницу с сотрясением мозга и сильными болями в животе.

Ранее в Саратове родители избили девушку, с которой конфликтовал их шестилетний ребенок.