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Детей мигрантов, избивших девочку на Урале, решили не наказывать

TagilCity.ru: детей мигрантов, избивших девочку на Урале, решили не наказывать

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Shutterstock

На Урале решили не наказывать детей мигрантов, которые избили девочку. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Сообщается, что следователь по особо важным делам принял решение не возбуждать уголовное дело в отношении несовершеннолетних братьев в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, с матери мальчиков также сняли часть обвинений. Теперь женщине вменяют хулиганство.

Инцидент произошел 29 декабря рядом с территорией школы №56 на Гвардейской улице в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, зачинщиками драки стали два пятиклассника, которые были в сопровождении матери. Они напали на девочку, которая шла из школы, и избили ее. При этом родительница агрессоров не стала их останавливать, а начала снимать происходящее на видео. Пострадавшая школьница попала в больницу с сотрясением мозга и сильными болями в животе.

Ранее в Саратове родители избили девушку, с которой конфликтовал их шестилетний ребенок.

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