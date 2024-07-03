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Синоптики предупреждают о наступлении шторма в Москве в пятницу

Тишковец заявил, что в пятницу в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков

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В пятницу, 5 июля, а также в ночь на субботу, 6 июля, в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу воздух еще успеет прогреться до плюс 30, но второй половине дня и в ночь на субботу при прохождении холодного атмосферного фронта на столицу может обрушиться до 21–26 миллиметров осадков, или до трети от месячной нормы», — сообщил Тишковец.

По словам синоптика, утром в Москве тучи рассеются и температура составит 14–16 градусов. Днем в тени будет до 24–26 градусов. При этом на следующей неделе, по словам Тишковца, в столицу вернутся жаркие ясные дни, но без рекордов по температуре.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичей ждет увеличение температуры в четверг, 4 июля и резкое изменение температуры в пятницу, 5 июля, когда в Москву придут сильные ветра.

Ранее на видео попал Дед Мороз, который прошелся по трассе в 33-градусную жару в Кирове.

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