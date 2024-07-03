Защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку

Защита гражданина России Александра Винника надеется свести наказание к уже отбытому им сроку и обсуждает это с прокуратурой США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Аркадия Буха.

«Мы попытаемся получить уже отбытый срок. Мы работаем и стараемся получить отбытый срок», — сказал юрист.

По его словам, защита ведет переговоры с обвинением о зачете в приговоре тех почти шести лет, которые россиянин провел за решеткой.

3 июля Бух также сообщил, что американский суд отложил до 2025 года вынесение приговора Виннику по делу об отмывании денег.

В начале мая стало известно, что Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой Соединенных Штатов.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Ранее преступника в США случайно выпустили из тюрьмы из-за опечатки в документах.