Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку

Адвокат Бух: защита Винника надеется свести приговор к уже отбытому сроку

close
100%
Costas Baltas/Reuters

Защита гражданина России Александра Винника надеется свести наказание к уже отбытому им сроку и обсуждает это с прокуратурой США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Аркадия Буха.

«Мы попытаемся получить уже отбытый срок. Мы работаем и стараемся получить отбытый срок», — сказал юрист.

По его словам, защита ведет переговоры с обвинением о зачете в приговоре тех почти шести лет, которые россиянин провел за решеткой.

3 июля Бух также сообщил, что американский суд отложил до 2025 года вынесение приговора Виннику по делу об отмывании денег.

В начале мая стало известно, что Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой Соединенных Штатов.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Ранее преступника в США случайно выпустили из тюрьмы из-за опечатки в документах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами