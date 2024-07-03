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Сбросившие тележку с электрички в Ленобласти подростки ограбили магазин

78.ru: подростки, сбросившие тележку с электрички в Ленобласти, ограбили магазин

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Shutterstock/Stockah

В Ленобласти подростки, которые сбросили продуктовую тележку с крыши электрички, ограбили магазин. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Новинка Гатчинского района. Подростки зашли в магазин, набрали напитков из холодильника и ушли, не оплатив товар. Работница торговой точки попыталась воспрепятствовать краже, но мероприятие не увенчалось успехом.

Эти же молодые люди, по информации 78.ru, до этого устроили хулиганскую выходку на железной дороге. Инцидент произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги. Компания несовершеннолетних затащила продуктовую тележку на крышу электрички, а затем сбросила ее на рельсы, когда поезд находился в движении. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее российские подростки обокрали сельскую школу и сожгли похищенные ноутбуки в лесу.

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