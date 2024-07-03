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По Вильнюсу прокатилась волна нападений на иностранцев

Delfi: в Вильнюсе неизвестные в масках совершили серию нападений на иностранцев

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Depositphotos

На иностранцев в Вильнюсе нападают люди в масках, приезжие бьют тревогу. Об этом сообщает портал Delfi.

По его данным, последнее нападение было совершено во вторник, 2 июля, в студенческом городке на аллее Саулетяке.

«На меня напали трое мужчин в масках и военной одежде», – сообщил в соцсетях живущий в Вильнюсе иностранец.

Это не первый подобный случай, отмечает портал. В июне там же преступники напали на студента-иностранца. В тот раз злоумышленников удалось задержать. Ими оказались подростки, которые снимали свои нападения на видео.

Обеспокоенные происходящим иностранцы отмечают, что в Литве участились расистские выпады.

До этого сообщалось, что в Вильнюсе неизвестные разбили окно в автомобиле экс-главы ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) распылили слезоточивый газ и избили его молотком. На следующий день он опубликовал видео, в котором прокомментировал свое избиение. Он заявил, из него «хотели сделать отбивную».

Ранее Стас Пьеха заявил о пропаже отца в Литве.

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