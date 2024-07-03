Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Торговый центр вспыхнул в Красноярске

В Красноярске загорелся торговый центр

В Красноярске произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает ТВК.

По информации издания, инцидент произошел в торговом центре «Витальевский», который расположен на улице Диктатуры Пролетариата. Предварительно, пожар начался в магазине бытовой техники.

Сообщается, что огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание. В тушении задействовано семь единиц техники.

В результате произошедшего пострадал один человек, сообщили в МЧС, передает издание. Информации о его состоянии не поступало. Других людей в здании на момент происшествия не было.

До этого в подмосковном городе Кубинка на Привокзальной площади произошел пожар и взрыв в ларьке с шаурмой. Предварительно, в результате произошедшего пострадали люди.

Ранее в Ленобласти из-за пожара в квартире эвакуировали 13 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами