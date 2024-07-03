Торговый центр вспыхнул в Красноярске

В Красноярске произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает ТВК.

По информации издания, инцидент произошел в торговом центре «Витальевский», который расположен на улице Диктатуры Пролетариата. Предварительно, пожар начался в магазине бытовой техники.

Сообщается, что огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание. В тушении задействовано семь единиц техники.

В результате произошедшего пострадал один человек, сообщили в МЧС, передает издание. Информации о его состоянии не поступало. Других людей в здании на момент происшествия не было.

До этого в подмосковном городе Кубинка на Привокзальной площади произошел пожар и взрыв в ларьке с шаурмой. Предварительно, в результате произошедшего пострадали люди.

Ранее в Ленобласти из-за пожара в квартире эвакуировали 13 человек.