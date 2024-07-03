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Собянин обратился к москвичам из-за погоды

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре в пятницу

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москвичей ждет увеличение температуры в четверг, 4 июля и резкое изменение температуры в пятницу, 5 июля, когда в Москву придут сильные ветра. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днем температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов. <...> В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе — шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. Ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы», — пишет Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в столице на станциях метро, ж/д вокзалах и причалах регулярного речного электротранспорта организована бесплатная раздача питьевой воды.

До этого в Гидрометцентре заявили, что холодный атмосферный фронт принесет в Москву и Московскую область сильную грозу с ливнем и шквалистым ветром в пятницу, 5 июля.

Ранее на видео попал Дед Мороз, который прошелся по трассе в 33-градусную жару в Кирове.

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