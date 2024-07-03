КС в Словакии принял решение о неконституционности уголовной реформы

Конституционный суд в Словакии вынес решение о неконституционности отдельных положений уголовной реформы, против которых были направлены протесты в стране. Об этом сообщает Dennik N.

Издание отмечает, что судебный орган признал лишь часть уголовной реформы противоречащей основному закону. В частности, были признаны неконституционными поправки, касающиеся процедур признания вины и конфискации имущества.

В конце февраля Конституционный суд Словакии временно приостановил действие определенных положений уголовной реформы, предложенных правительством Роберта Фицо.

В январе в Словакии десятки тысячи протестующих вышли на улицы, требуя остановить уголовную реформу, которую проводит правительство. Также среди их требований была отставка кабинета министров. Инициаторами акций стали либеральные партии парламентской оппозиции, которые потеряли власть в Словакии в результате парламентских выборов.

Ранее волна антиправительственных протестов прокатилась по Израилю.