В России появится мыло из Северной Кореи

Производитель из Пхеньяна «Рёнгаксан Соап Фактори» подал заявку на регистрацию товарного знака для поставок в Россию своей продукции: мыла и средств личной гигиены. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

Компания собирается продавать в России мыло, мыло для оживления оттенков тканей, мыло против потения, мыло кусковое туалетное, лосьоны для волос. Кроме того, российский потребитель сможет приобрести шампуни, препараты для чистки, препараты для спринцевания в целях личной гигиены.

До этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из Северной Кореи подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, корейская сторона также готова экспортировать в Российскую Федерацию женьшень.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил о новом уровне отношений России и КНДР после его визита в Пхеньян.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.