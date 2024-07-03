Главу бюро Интерпола в Молдавии отправили под домашний арест

Суд Кишинева перевел под домашний арест главу бюро Интерпола в Молдавии Виорела Центиу, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение суда.

В нем говорится, что мужчину поместили под домашний арест на 30 суток.

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероники Драгалин, Центиу был арестован после расследования, которое следственная группа из Франции провела с помощью молдавских коллег. По данным следствия, чиновники из Молдавии и других государств в обмен на крупные взятки в миллионы долларов помогали лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола, избежать преследования.

До этого пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол не будет помогать польским правоохранительным органам в розыске бежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Этот варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать.

Ранее в МВД РФ заявили о попытках исключить Россию из Интерпола.