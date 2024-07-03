Звуки взрывов прогремели над Тулой

Звуки взрывов прогремели в небе над Тулой. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Сейчас произошел хлопок над Киреевском, сразу после хлопка через секунды две слышен звук самолета, окно было открыто. Самолет преодолел звуковой барьер, перешел на сверхзвуковой режим. Зато опять люди будут думать, что сбили беспилотник, это не так, это связано с учебным графиком полетов авиации», — говорится в публикациях.

Официального комментария от правительства на момент публикации материала не было.

Пользователи в комментариях также сообщают о звуках взрывов в небе над микрорайоном Глушанки.

Накануне украинские военнослужащие попытались атаковать объекты на территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в нескольких районах Белгородской области сработали сирены ракетной опасности. Особый режим был также введен в административном центре региона и Белгородском районе, а также в Шебекине и Шебекинском городском округе.

Почти сразу после этого в Белгороде раздались звуки взрывов. Но другая информация не поступала.

Ранее в России заработала система обнаружения самых сложных воздушных целей.