В Москве вручат премию «Медиаменеджер России»

На официальной площадке «Белладжио» 4 июля пройдет торжественная церемония вручения XXIV национальной премии «Медименеджер России», сообщает пресс-служба премии.

Отмечается, что в этом году на премию были номинированы более 80 топ-менеджеров компаний. Их оценка проводилась общественными организациями, членами экспертного совета, а также членами жюри и попечительского совета премии в 3 этапа голосования.

Как уточнили организаторы премии, в церемонии примут участие первые лица органов власти, корпораций, московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда — всего более 500 гостей.

Кроме награждения лауреатов, на церемонии также состоит вручение специальных премий и гран-при, а также банкет и музыкальная программа.

Напомним, ключевой целью премии «Медиаменеджер России» является пропаганда наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Стратегическим медиапартнером премии стал медиахолдинг Rambler&Co.