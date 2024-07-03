Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вручат премию «Медиаменеджер России»

На премию «Медименеджер России» номинированы более 80 топ-менеджеров

close
100%
Предоставлено пресс-службой премии «Медиаменеджер России»

На официальной площадке «Белладжио» 4 июля пройдет торжественная церемония вручения XXIV национальной премии «Медименеджер России», сообщает пресс-служба премии.

Отмечается, что в этом году на премию были номинированы более 80 топ-менеджеров компаний. Их оценка проводилась общественными организациями, членами экспертного совета, а также членами жюри и попечительского совета премии в 3 этапа голосования.

Как уточнили организаторы премии, в церемонии примут участие первые лица органов власти, корпораций, московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда — всего более 500 гостей.

Кроме награждения лауреатов, на церемонии также состоит вручение специальных премий и гран-при, а также банкет и музыкальная программа.

Напомним, ключевой целью премии «Медиаменеджер России» является пропаганда наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Стратегическим медиапартнером премии стал медиахолдинг Rambler&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами