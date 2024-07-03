Спаивавшая дочь россиянка получила уголовный срок

В Забайкальском крае местную жительницу признали виновной в систематическом вовлечении несовершеннолетней дочери в употребление алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.

Согласно материалам дела, с мая 2023 года по январь 2024 года женщина регулярно подпаивала дочь, осознавая, что совершает противоправные действия. Читинку судили по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» УК РФ.

Свою вину нарушительница признала. Ее приговорили к ограничению свободы на срок два года и шесть месяцев.

До этого в Кузбассе 11-летняя девочка гуляла по городу и приставала к прохожим на улице. Ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Местные жители узнали школьницу и отвезли ее домой. Полицейские установили личность матери школьницы, инспекторы выяснили, что во время прогулки девочка пила вино.

Ранее в Ленобласти подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем.