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Мужчина, пытавшийся увести ребенка в Москве, вел его в магазин «за вкусняшками»

Shot: мужчина, пытавшийся увести ребенка в Москве, хотел пойти с ним в магазин

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Телеграм-канал Shot

В Москве мужчина, который пытался увести маленького мальчика с детской площадки, хотел отвести его в магазин «за вкусняшками». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, во время допроса 28-летний мужчина заявил, что мальчик якобы сам подошел к нему, схватил за руку и повел в магазин. По словам задержанного, он с ребенком направлялся «за вкусняшками», хотя видел малолетнего впервые. Выяснилось, что ранее он был судим за грабеж.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в Люблино. Курьер, приехавший отдавать заказ в один из соседних домов, заметил подозрительного мужчину, который вел за руку маленького мальчика. Сотрудник доставки вмешался и отбил ребенка, а затем напомнил малолетнему, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми. Неравнодушный прохожий также снял злоумышленника на видео.

Ранее в Крыму мужчина приставал к девочкам на детской площадке.

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