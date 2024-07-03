Мужчина, пытавшийся увести ребенка в Москве, вел его в магазин «за вкусняшками»

В Москве мужчина, который пытался увести маленького мальчика с детской площадки, хотел отвести его в магазин «за вкусняшками». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, во время допроса 28-летний мужчина заявил, что мальчик якобы сам подошел к нему, схватил за руку и повел в магазин. По словам задержанного, он с ребенком направлялся «за вкусняшками», хотя видел малолетнего впервые. Выяснилось, что ранее он был судим за грабеж.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в Люблино. Курьер, приехавший отдавать заказ в один из соседних домов, заметил подозрительного мужчину, который вел за руку маленького мальчика. Сотрудник доставки вмешался и отбил ребенка, а затем напомнил малолетнему, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми. Неравнодушный прохожий также снял злоумышленника на видео.

Ранее в Крыму мужчина приставал к девочкам на детской площадке.