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В Дагестане учитель русского языка почти 40 лет преподавала по поддельному диплому

В Дагестане 63-летней школьной учительнице грозит срок за подделку своего диплома

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Depositphotos

В Дагестане учителю русского языка грозит уголовное разбирательство за преподавание по поддельному диплому в течение почти 40 лет. Об этом сообщает Сапа Кавказ.

По данным Telegram-канала, уголовное дело по статье о подделке документов собираются возбудить в отношении 63-летней учительницы одной из школ в Кизилюрте.

Недавно в полиции узнали, что в 1986 году женщина устраивалась на работу в образовательное учреждение и предоставила поддельный диплом об окончании Дагестанского педуниверситета.

Каким способом она подделала «корочку» и почему об этом стало известно только сейчас, не уточняется. Тем не менее женщине удавалось справляться со своими служебными обязанностями, не вызывая вопросов руководства в течение 38 лет.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина 16 лет служил в МВД по диплому, который ему подарила жена.

Ранее к тюремному заключению приговорили женщину, которая три года выдавала себя за врача.

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