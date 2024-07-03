Исламовед заявил о преобладающем числе сторонников запрета ношения никаба

Все муфтияты Северного Кавказа и ряда прилегающих территорий (Краснодарского края, Калмыкии, Адыгеи) резко высказались против никабов и паранджей в специальном заявлении. Об этом рассказал исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

«Постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях», — приводит он заявление Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Силантьев пояснил, что одеваться в никабы и паранджи будут те, кто хочет навредить мусульманам. Он отметил, что верховный муфтий Талгат Таджуддин также высказал свою позицию на эту тему.

«В течение 14 веков никакого никаба у нас не было. На Северном Кавказе ситуация отличается, там у мусульман шафиитского мазхаба может считаться обязательным покрытие лица, но, например, в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства, эту проблему можно решить в законодательном порядке», — приводит исламовед слова верховного муфтия.

Таджуддин добавил, что у мусульман ханафитского мазхаба нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин.

По мнению Силантьева, муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов поддержит позицию муфтиятов Северного Кавказа.

«Пока молчат лидеры двух крупных независимых муфтиятов — Башкирского и Крымского, а вот против запрета никабов выступили муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и заместители лидера Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. У Самигуллина и Гайнутдина суммарно треть мусульманских общин», — заключил эксперт.