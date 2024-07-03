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Эксперт рассказал, стоит ли бояться мести телефонных мошенников

Киберэксперт Артимович: мести телефонных мошенников можно не бояться

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Depositphotos

Многие, начитавшись страшилок, боятся не только высказывать недовольство телефонным мошенникам, но и элементарно брать трубку с незнакомых номеров — мол, голос запишут и используют его в корыстных целях, либо еще как-нибудь навредят. Однако опасаться этого не стоит, поскольку возможности злоумышленников гораздо скромнее. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович.

«Вывести ваш телефон на какое-то время из рабочего состояния можно — то есть туда будут приходить постоянно звонки или СМСки сыпаться. <...> Но это требует расходов, что в задачи мошенников не входит — им зарабатывать надо, а не тратить», — объяснил специалист.

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко до этого сообщил, что в России появилась новая схема мошенничества с кредитами. По его словам, пользователям предлагают взять займ и перевести деньги на счет некой инвестфирмы. В обмен аферисты обещают полностью погасить долг. Некоторое время платежи действительно поступают, однако в какой-то момент они прекращаются.

При этом если несколько платежей по кредиту все же было, злой умысел согласно уголовному праву не просматривается. Соответственно, такая схема не считается откровенным мошенничеством, отметил эксперт.

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