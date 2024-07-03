В ВТБ допустили повышение ключевой ставки до конца месяца

Российский Центробанк в июле может повысить ключевую ставку. С таким предположением выступил председатель банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы ожидаем, что, конечно, ставка не будет снижаться. Она, скорее всего, повысится даже в июле», — сказал банкир.

Костин подчеркнул, что несмотря на предыдущие прогнозы, существенного снижения ключевой ставки банки не ждут, при этом надеются, что ставка пойдет вниз.

Отмечается, что следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года. На предыдущем заседании, состоявшемся 7 июня, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но допустил ее возможное повышение.

До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит предпосылок для снижения ключевой ставки. При этом он отметил, что надеется на скорейшее прекращение борьбы Центробанка с высокой инфляцией.

Ранее экономист Георгий Остапкович предрек повышение ключевой ставки ЦБ в июле.