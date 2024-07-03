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Врач объяснил, как помочь пострадавшему от теплового удара

Врач Харлов: при тепловом ударе важно повернуть человека на бок

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Shutterstock

Врач-терапевт Никита Харлов в беседе с Pravda.Ru объяснил, как оказать первую помощь пострадавшему от теплового удара. Специалист напомнил, что первыми признаками данного синдрома являются ощущение дурноты, дезориентация в пространстве, потеря равновесия и головокружение.

«Первая помощь, если вы такого человека увидели, и вы еще не знаете, что с ним происходит, как это будет выглядеть, ну, кто-то прилег и не встал, или кто-то упал, пошатнувшись, и так далее. <...> В любом случае нужно человека перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине <...> Если у него будет рвота, чтобы он это сам не заглотнул повторно и тем более не вдохнул», — объяснил Харлов.

Он добавил, что после этого нужно срочно вызвать скорую помощь, а до ее приезда контролировать пульс пострадавшего.

Врач-эндокринолог Наталья Петрова до этого рассказала, как избежать теплового удара. Она посоветовала носить легкую одежду, избегать пребывания на солнце или в жарких помещениях, не заниматься спортом в жару и пить много воды.

Ранее врачи рассказали, кому больше всего грозит тепловой удар в жару.

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