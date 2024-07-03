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Мужчина пытался спасти свою собаку во время шторма и наступил на оголенный провод

Fox News: в США мужчина получил удар током, спасая свою собаку

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В штате Мэриленд 31-летний мужчина пытался спасти свою собаку во время шторма и получил удар током, наступив на оголенный провод. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Сиверн, 31-летний мужчина, находился в своем доме во время грозы и услышал громкий треск, оказалось, что его собаку ударило током от забора, находившегося под напряжением.

Американец выбежал, чтобы спасти животное, наступил на оголенный провод и получил удар током. На место были вызваны спасатели, полиция и скорая помощь, спасти пострадавшего и его пса не удалось.

До этого сообщалось, что семейная пара американцев пострадала от удара током в гидромассажной ванне на популярном курорте. 43-летний мужчина находился в джакузи вместе со своей 35-летней супругой, когда их неожиданно ударило током. Очевидцы пытались оказать первую помощь пострадавшим, женщину вытащили из воды и начали делать непрямой массаж сердца, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Муж американки спасти не удалось.

Ранее в Новоорске рыбак закинул удочку и получил удар током.

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