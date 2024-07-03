В России могут взыскать имущество бывшего замначальника ИФНС Москвы

Столичная прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать в доход государства имущество бывшего замначальника налоговой испекции №15 по Москве Елены Ишхановой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

«Басманная межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход России недвижимого имущества Елены Ишхановой и ее родственников», — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, Ишханова не представила доказательств законного приобретения имущества на сумму свыше 123,5 млн руб.

В ведомстве уточнили, что соответствующий иск был направлен в Гагаринский районный суд Москвы.

По версии сотрудников прокуратуры, Ишханова в период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года регулярно получала от бизнесмена деньги в качестве взятки.

Эти средства поступали на подконтрольные ей банковские карты за совершение заведомо незаконного бездействия в пользу предпринимателя. По оценкам ведомства, общая сумма взяток составила свыше 1,8 млн руб.

По данным обвинения, за незаконное вознаграждение Ишханова не представляла коллегам из другой инспекции данные о фактическом отсутствии юридических лиц в компании, с которой связан предприниматель, выдававший взятки.

В мае Татьяна Фролова, начальник отдела по вопросам миграции отделения МВД России по московскому району Кунцево, получила срок за взятки.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.