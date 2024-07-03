Водитель отказался подчиниться полиции и ранил нескольких человек, влетев на террасу кафе

Во Франции водитель не послушался полицейских и врезался в террасу кафе, ранив нескольких человек. Об этом сообщает Actu17.

Накануне вечером экипаж полиции приказал водителю Audi A3 остановиться, когда он выехал на улицу, которая была перекрыта. Тем не менее автомобилист не выполнил законное требование и лишь ускорился. Вскоре он попал в ДТП, врезавшись в террасу кафе-ресторана во Вьене, департамент Изер, но покинул место происшествия.

В результате несколько человек получили незначительные травмы. Один из них получил ранение ноги и был госпитализирован, а другому, находящемуся в состоянии шока, помощь оказали на месте. Во время погони нарушитель также протаранил автомобиль, женщина-водитель пострадала и была срочно доставлена в больницу. Также пострадали трое полицейских.

Подозреваемый и два его пассажира были остановлены почти в 20 км к югу от Вьена. Все трое были взяты под стражу, ведется расследование.

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