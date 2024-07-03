Испания ограничит аренду жилья для туристов

Правительство Испании создаст реестр сезонного жилья и будет требовать оснований для их временной сдачи, ограничивая тем самым краткосрочную аренду. Об этом рассказала министр жилищного строительства и городской повестки дня Исабель Родригес, сообщает РИА Новости.

«Период [на который можно будет сдавать жилье] будет зависеть от обоснований причины. Если жилье сдается на учебный год, то контракт может длиться девять месяцев. Для культурного или спортивного мероприятия это будет месяц или сколько бы оно ни длилось», – отметила Родригес.

Данная мера правительства призвана обеспечить гарантию того, что временная аренда на самом деле предназначена для учащихся, педагогов, временных работников, научных работников и других.

Министр отметила, что будущий единый реестр краткосрочной аренды сократит число случаев мошенничества в жилищном законодательстве и позволит сдержать рост цен в данной сфере.

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