В Дагестане сломали посаженные в память о не вернувшихся с СВО бойцах деревья

Сад памяти героев спецоперации был осквернен детьми в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Один из детей забрался на памятный камень и болтал ногами. Рядом стоял еще один ребенок.

На видео, которое опубликовал Mash, демонстрируются сломанные деревья, посаженные родственниками бойцов, не вернувшихся с фронта. Кроме того, дети разбили установленные в Саду памяти фонари.

18 июня в Иркутской области неизвестные повредили установленные в парке стенды, посвященные участникам СВО.

В апреле в Брянске мальчик осквернил Курган Бессмертия.

До этого неизвестные осквернили могилу участника СВО. Инцидент произошел на Лесном кладбище. На месте захоронения военного Михаила Никилина заметили флаг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в Петербурге мужчину осудили за нарисованную на листовке для участников СВО свастику.