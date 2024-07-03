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Сомнолог рассказал, как бороться с бессонницей в жару

Сомнолог Кудинов: в жару важно соблюдать гигиену сна

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Depositphotos

Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы, как справиться с бессонницей в аномальную жару. Перед сном, по его словам, необходимо кондиционировать воздух и принимать прохладный душ. Кроме того, в дневные часы важно зашторивать окна, чтобы солнце не перегревало помещения, отметил эксперт.

Также он посоветовал соблюдать гигиену сна.

«То, что нас окружает, мы можем поменять только условно, снизить воздействие, а то, как мы себя ведем, зависит только от нас. Поэтому если мы будем соблюдать, как минимум, режим и будем просыпаться в одно и то же время вне зависимости от того, насколько мы выспались, то определенная сонливость наступит сама», — объяснил Кудинов.

До этого врач призвал россиян проводить профессиональную очистку кондиционера в начале и в конце летнего сезона. Также каждые две-три недели нужно самостоятельно промывать его фильтры под водой.

Ранее сомнолог рассказала, как правильно спать летом.

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