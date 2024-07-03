Специалисты Запорожской АЭС попали под удар ВСУ по подстанции в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодар, в результате чего пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в Telegram-канале сообщила государственная корпорация «Росатом».

«В 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени случилось три удара беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре, которая снабжает сам город и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

По информации госкорпорации, в результате атаки ранения получили восемь человек ремонтного персонала – сотрудники атомной электростанции. Все они были оперативно доставлены в медико-санитарную часть города. Пострадавшие находятся под контролем врачей.

«Состояние одного оценивается как средней тяжести. Семи – амбулаторно легкие», — сказано в сообщении.

Как заявили в «Росатоме», на подстанции повреждены оба трансформатора. В результате ударов нарушена штатная схема энергоснабжения Энергодара. Кроме того, нарушено штатное функционирование объектов атомной станции. Речь идет о транспортном цехе, управлении производственно-технологической комплектации ЗАЭС и других объектах. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, отметили в госкорпорации.

26 июня представители Запорожской атомной электростанции заявили, что украинские военнослужащие нанесли удар по одному из ее постов радиационного контроля. В результате атаки пост оказался полностью уничтожен.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел ВСУ.