В Башкирии школьник заблудился в лесу и провел ночь в заброшенном доме

В Белорецком районе Башкирии успешно завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Госкомитет республики по ЧС.

13-летний школьник ушел в лес за ягодами в Белорецком районе и домой не вернулся. Родственники подростка обратились в экстренные службы, мальчика искали волонтеры, полиция и спасатели.

Пропавшего обнаружили утром 3 июля, мальчик провел ночь в заброшенной постройке в лесу. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с семимесячным младенцем. Супруги с ребенком на руках дошли до поклонного креста вершины Курган, однако на обратном пути сошли с тропинки, заблудились и обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на вызов и сумели отыскать потерявшихся. Семья доставлена на парковку, где они оставили личный автомобиль.

Ранее десять часов спасатели искали мужчину и его 12-летнюю дочь в горах Сочи.