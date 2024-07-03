В Курской области ребенок застрял в автомате с жевательной резинкой

В Кореневском районе Курской области помощь спасателей потребовалась ребенку, застрявшему в автомате с жевательной резинкой. Об этом сообщает областная противопожарная служба.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка» в поселке Коренево, маленький мальчик решил достать из автомата жевательную резинку, засунул в механизм руку и застрял. Выбраться из ловушки самостоятельно у ребенка не получилось, на место были вызваны спасатели.

Специалисты пожарной части с помощью инструментов разжали отверстие для выдачи жвачки и освободили руку мальчика, ребенок был передан медикам.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае спасатели помогли мальчику, который пытался залезть в автомат с игрушками и застрял. Инцидент произошел в одном из магазинов Новороссийска, помощь спасателей потребовалась мальчику, который пытался достать игрушку из автомата, он просунул голову в отверстие для получения призов и крепко застрял. Специалисты городской службы спасения, прибывшие на вызов, с помощью слесарного инструмента разжали металлическую конструкцию и помогли мальчику освободиться. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Ялте ребенок забрался на дерево и застрял на высоте двухэтажного дома.