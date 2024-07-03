Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области ребенок застрял в автомате с жевательной резинкой

В Курской области ребенок засунул руку в автомат с жевательной резинкой

close
100%
Противопожарная служба Курской области/VK

В Кореневском районе Курской области помощь спасателей потребовалась ребенку, застрявшему в автомате с жевательной резинкой. Об этом сообщает областная противопожарная служба.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка» в поселке Коренево, маленький мальчик решил достать из автомата жевательную резинку, засунул в механизм руку и застрял. Выбраться из ловушки самостоятельно у ребенка не получилось, на место были вызваны спасатели.

Специалисты пожарной части с помощью инструментов разжали отверстие для выдачи жвачки и освободили руку мальчика, ребенок был передан медикам.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае спасатели помогли мальчику, который пытался залезть в автомат с игрушками и застрял. Инцидент произошел в одном из магазинов Новороссийска, помощь спасателей потребовалась мальчику, который пытался достать игрушку из автомата, он просунул голову в отверстие для получения призов и крепко застрял. Специалисты городской службы спасения, прибывшие на вызов, с помощью слесарного инструмента разжали металлическую конструкцию и помогли мальчику освободиться. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Ялте ребенок забрался на дерево и застрял на высоте двухэтажного дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами