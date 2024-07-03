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Эксперт рассказал, в каких сферах подросткам стоит искать летнюю подработку

Эксперт Тарасов считает, что подростки могут работать в сфере услуг

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Freepik.com

Подростки могут найти множество вариантов летней подработки в самых различных сферах. Об этом «Москве 24» сообщил руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

«Самыми востребованными отраслями для трудоустройства соискателей из числа подростков являются сферы услуг, туризма, развлечений, гостинично-ресторанного бизнеса», — рассказал Тарасов.

Также, по его словам, старшеклассники могут зарегистрировать статус самозанятого и получать доход от хобби или фриланса, будь то фото- или видеосъемка, копирайтинг или ведение блога.

При этом эксперт напомнил, что подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов — от 15 до 16), а в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов в неделю (7 часов в день). Кроме того, детям разрешены только гибкие формы занятости, например, почасовая, добавил он.

Замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков до этого говорил, что во время отпусков летом появляется много вакансий и предложений подработать. По его словам, в половине случаев при трудоустройстве на такие должности россияне начинают работать на них на постоянной основе.

Практически во всех сферах поиск работы летом эффективнее, чем в другие времена года, считает эксперт.

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