В Сочи взорвался катер

В морском порту Сочи произошел взрыв на катере, на борту которого находились два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Сочи 24».

По предварительной информации, взрывной волной одного отбросило в сторону. Сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что предположительной причиной взрыва является скопление паров бензина. Мощность взрывной волны была такой, что по всему корпусу судна пошли трещины, слетел тент с крыши, вылетели стекла.

В Ленобласти мужчина пострадал из-за столкновения гидроцикла и катера на реке Неве. Инцидент произошел 30 июня у поселка имени Свердлова. Столкнулись гидроцикл с двумя людьми и катер. Последний после аварии скрылся с места происшествия.

До этого катер береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским судном на спорной территории в Южно-Китайском море. Китайская береговая охрана заявила, что филиппинское судно снабжения 17 июня незаконно вторглось в воды, прилегающие к рифу Жэньай.

Ранее пассажирский теплоход получил пробоину на Волге.