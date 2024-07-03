Адвокат рассказал, как глухая Венера Гаулстон справляется с жизнью в СИЗО

Вице-президент и руководитель Татарского отделения Всероссийского общества глухих Венера Гаулстон находится в московском СИЗО-6 – ее обвиняют в растрате в особо крупном размере на сумму 32 млн рублей. Суд отказывает глухой с детства Гаулстон в изменении меры пресечения на домашний арест, несмотря на просьбы защиты. Адвокат обвиняемой Игорь Шурпик рассказал «Газете.Ru», что защита хочет добиться оправдания женщины.

«Мы продолжаем настойчиво добиваться изменения меры путем подачи апелляционных жалоб путем обращения в институт уполномоченного по правам по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой. Мы считаем, что здесь создается ситуация, когда ее компетенция будет полезна для нашего доверителя. Мы будем защищать, активно жаловаться во все инстанции, разъяснять ее невиновность и добиваться изменения меры пресечения. Глобальная цель — это оправдательный приговор. Мы будем добиваться оправдания, потому что мы подлинно уверены в том, что она не совершала преступления. Венера ничего не совершала», — сказал он он.

По словам адвоката, Гаулстон трудно жить в изоляторе, она может общаться с другими людьми только жестами. Шурпик отметил, что арестантке трудно заниматься бытовыми вещами: пить чай или ходить в туалет.

«Все девушки помогают друг другу, поддерживают, делятся продуктами, проводят поэтические вечера. Венера не может полноценно принимать участие в них — коммуникация с другими людьми происходит жестами. Чтобы спросить, можно ли воспользоваться чайником, она должна всех 30 человек обойти и спросить, потому что это элемент вежливости в этих условиях. Туалет там отделен шторкой. Человек, который говорит и слышит, он подходит и спрашивает, есть ли там кто и все. Венера подходит и ждет. Какое унижение для взрослого образованного человека, руководителя общества глухих, который всю жизнь только и занимался тем, что помогал людям с инвалидностью жить и работать. Представляете, до какого унижения нужно дойти», — пояснил он.

По словам Шурпика, в камере нет кондиционера, несмотря на 30-градусную жару в Москве.

«Венера много читает, занимается йогой, вовлекла в это своих подруг по несчастью. Сейчас в Москве жара, кондиционера в камере нет, душ принять невозможно или затруднительно, это вносит дополнительные проблемы. Разнообразие в монотонную жизнь арестанта вносит приход адвоката: Венеру забирают из камеры и ведут через улицу в другое крыло здания изолятора. Мы 4-5 часов проводим в следственном кабинете, где обсуждаем дело, готовимся к защите. Венера сильный и волевой человек. Она держится очень стойко, в том числе благодаря поддержке близкий людей. Венера получает много писем и, отвечая на них, отвлекается от угнетающей действительности», — заключил он.

Айрат, сын Гаулстон, заявил «Газете.Ru», что его мать – первая глухая женщина в СИЗО-6 за долгое время. По его словам, сотрудники долго не верили в глухоту Гаулстон и возили ее на аудиограмму в «Матросскую Тишину». Общение с Гаулстон происходит через записки – сурдопереводчика и средств видеосвязи в СИЗО нет. Айрат беспокоится, что может случиться с матерью, если возникнет внештатная ситуация.

«При любой стрессовой ситуации включается режим «каждый сам за себя» - мама рассказала, что однажды стояла у окна, не слышала приказа о построении и не увидела, что все бегут. Сотрудник не докричался и физически вытолкнул ее в строй, таких ситуаций много. Я боюсь представить, что может произойти при внештатной ситуации, не дай Бог, пожар или что-то еще. Мама банально не услышит сигнализации или сирены», — сказал он.

В феврале этого года полицейские задержали президента и руководителей Всероссийского общества глухих по делу о хищении имущества. По версии следствия, сообщники в руководстве общества избавлялись от якобы непрофильных активов и продали несколько зданий организации по существенно заниженной цене. Ущерб из-за этих действий следствие оценивает более чем в 200 млн рублей.

Ранее во Всероссийском обществе глухих заявили, что ущерб по делу о растрате «значительно» вырастет.