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Российские врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника

В Томске хирурги спасли 36-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичника

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Depositphotos

Хирурги Томского онкологического диспансера прооперировали пациентку с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Как рассказали в медучреждении, 36-летняя пациентка обратилась в один из городских роддомов с жалобами на увеличение живота за последний год. На обследовании врачи нашли у нее большое новообразование в левом яичнике. Ситуация, по словам медиков, требовала экстренной операции.

«Проведена лапаротомия, тотальная гистерэктомия с придатками и резекция большого сальника. В ходе проведенной операции образование удалено без повреждения капсулы. Окончательный размер удаленной опухоли составил около 50 см в длину и 45 см в ширину соответственно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пациентку выписали домой на десятые сутки после госпитализации. Ей предстоит продолжить лечение в отделении химиотерапии.

Ранее в Бурятии у шестилетнего мальчика нож выскользнул из рук и попал в глаз, зрение ребенку спасли врачи.

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